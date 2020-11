Vaticano investiga conta do Papa no Instagram que deu ‘like’ em foto sensual de brasileira

O Vaticano lançou investigação para apurar a curtida que a conta oficial do Papa Francisco deu numa foto sexy da modelo brasileira Natalia Garibotto, mais conhecida como Nata Gata.

A informação foi divulgada pela Catholic News Agency (CNA), que disse ter recebido a informação de fontes de dentro do Vaticano. Segundo elas, as contas nas mídias sociais do chefe da Igreja Católica são administradas por vários funcionários da Santa Sé. Uma investigação está em curso para determinar quem está por trás do “like”.

Oficialmente, o Vaticano não se pronunciou sobre o episódio.

Na foto, a modelo aparece com uniforme estilizado de colegial e calcinha fio-dental. Após ser alertada do “like”, Natalia, que é radicada na Grécia, postou no Twitter que “pelo menos vai para o céu”. ( leia mais aqui

O momento exato do “like” é incerto, mas a mesma conta retirou a curtida no último sábado (14), após o caso viralizar, acrescentou a CNA.

