Veja a relação completa dos 21 prefeitos eleitos no Acre e quantidade de votos

O primeiro turno das eleições municipais no Acre encerrou na noite deste domingo (15) e definiu 21 prefeitos que irão atuar pelos próximos quatro anos. Apenas em Rio Branco, Capital do estado, haverá segundo turno com Socorro Neri (PSB) e Tião Bocalom (Progressistas) na disputa.

Em Assis Brasil, Jerry Correia (PT), que é educador e jornalista, teve 1.583 votos (33,22%), e foi eleito, derrotando o atual prefeito, Zun (PSDB).

Acrelândia tem um novo prefeito, Olavinho (MDB) venceu o atual prefeito, Everaldo Caetano (Progressistas) e obteve 38,52%, cerca de 2638 votos.

No Bujari, o candidato Padeiro (PDT) teve 48,02% (3386 votos) e foi reconduzido ao comando da Prefeitura Municipal, vencendo Romualdo Araujo (Progressistas).

Na cidade de Capixaba, o candidato Manoel Maia (DEM) foi eleito com 44,55%, aomando 2627 votos.

Zequinha Lima (Progressistas), foi eleito em Cruzeiro do Sul com 44,15% (18.766 votos). Lima venceu o candidato Fagner Sales (MDB).

O atual prefeito Isaac Lima (PT) foi reeleito no município de Mâncio Lima, com 3.960 votos (54,28%) contra 3.335 (45,72%) de Chicão, do MDB.

Na região de Marechal Thaumaturgo, o atual prefeito, Isaac Piyãko (PSD), conseguiu ser reeleito com um total de 4.521 votos que corresponde 53,99% dos votos válidos.

Em Santa Rosa do Purus, o candidato a prefeito pelo MDB, Tamir de Sá, foi eleito com 40,32% dos votos válidos que corresponde a um total de 1.156 votos, vencendo assim, o atual prefeito, Assis Moura (Progressistas).

Porto Walter elegeu o candidato a prefeito Cesar Andrade (MDB) com um total de 3.411 votos, chegando a 62,90% do eleitorado.

Já em Jordão, o candidato a prefeito, Naldo Ribeiro (PDT), obteve 1.122 votos o que corresponde a 29,43%. Ele desbancou a concorrente Zeina Melo (MDB).

Em Brasileia, Fernanda Hassem (PT) foi reeleita com 59,46%, com 7651 votos, desbancando a concorrente Leila Galvão (MDB).

Em Epitaciolândia, o povo elegeu o delegado Sérgio Lopes (PSDB), que obteve 44,09% (3984 votos).

O atual prefeito Kiefer Cavalcante (Progressistas) foi reeleito em Feijó com 54,89% (8368 votos), vencendo o candidato Francimar do MDB.

Tanízo Sá (MDB), também foi reeleito em Manoel Urbano com 57,12% (3082 votos), vencendo o pastor Ademar (PSD) que obteve 42,88% dos votos.

Em Plácido de Castro, Camilo da Silva (PSD) teve 40,78% (3838 votos), vencendo o atual prefeito Gedeon Barros. (PSDB).

Na cidade de Porto Acre, Bené Damasceno (Progressistas) teve 56,81% (5415 votos). Ele venceu o candidato do MDB, Zé Maria.

Na cidade de Rodrigues Alves, Jailson Amorim (PROS) obteve 66,63% (5977 votos) e foi reeleito.

Em Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) teve 56,63% (12183 votos) e foi reeleito. Ele venceu o candidato Gehlen Diniz (Progressistas).

Na cidade de Senador Guiomard, Rosana Gomes (Progressistas) foi eleita com 32,52% (4428 votos), vencendo o atual prefeito André Maia (MDB).

Em Tarauacá, Maria Lucinéia (PDT) teve 29,42% (5461 votos) e foi eleita prefeita, vencendo Abdias da Farmácia (DEM).

Na cidade de Xapuri, Bira Vasconcelos (PT) obteve 43,37% (3815 votos), ele venceu Carla Mendonça (Progressistas) que deteve 26,58% dos votos.

