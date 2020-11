Veja como brasileiros repercutem as eleições americanas no Twitter

A eleição americana, que tem nesta terça-feira (3) seu último dia de votação, foi o centro do debate de muitos países nos últimos dias pelos desdobramentos que o resultado trará para questões políticas e econômicas mundiais.

Uma vitória do democrata Joe Biden, por exemplo, pode ter impactos no primeiro escalão da presidência da República que, através do Ministério das Relações Exteriores (MRE), liderado pelo ministro Ernesto Araújo, tenta um alinhamento à política americana de Donald Trump, do Partido Republicano.

PUBLICIDADE

Levantamento da Arquimedes aponta que 39% das menções sobre o pleito em perfis brasileiros no Twitter foram de bolsonaristas em apoio a Trump e com críticas à imprensa brasileira e internacional que, segundo os apoiadores, estariam “torcendo contra” a reeleição do presidente americano.

— Há um esforço dos bolsonaristas, sobretudo a chamada ala ideológica, dos olavistas, que têm entre outros interesses manter o Ernesto Araújo no MRE. Uma derrota de Trump coloca em risco o cargo do ministro, visto que tem todo um esforço diplomático de alinhamento ao Trump — destaca Pedro Bruzzi, sócio da Arquimedes, que analisou 501 mil menções de perfis brasileiros sobre as eleições americanas a partir do dia 27 de outubro.

Ao todo, 28% das menções foram feitas por perfis de oposição ao governo Bolsonaro, que esperam por uma derrota de Trump. Bruzzi destaca que a torcida pela vitória de Biden não parte de um alinhamento com suas propostas, mas sim de um interesse maior pela não manutenção do republicano na Casa Branca.

— O discurso centrista de Biden não empolga o agrupamento de esquerda, de oposição. E é natural porque a figura do presidente americano não vai deixar de ser a representação do imperialismo de outros tempos — destaca.

A Arquimedes achou ainda um terceiro grupo, formado por pessoas de fora do mundo da política. O destaque vai para fãs de nomes da cultura pop americana, que se engajaram na política depois que ídolos como Lady Gaga, Ariana Grande e Demi Lovato declararam apoio a Biden, causando um impacto considerável na rede. Ao todo, esse grupo representou 30% das menções.

— Lá, Lady Gaga, Beyoncé, Ariana Grande saíram em apoio a Biden, causando um fenômeno na rede. Faz pensar o que poderia acontecer aqui em 2022. Como nossos nomes de fora da política, Felipe Neto e Anita, por exemplo, vão influenciar o debate. [Capa: Reprodução/Instagram/World of Wonder]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários