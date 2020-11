Veja os famosos que estão entre os vereadores mais votados

Pelo menos quatro famosos estão entre os vereadores mais votados de São Paulo em 2020, após a abertura das urna neste domingo (15).

A Câmara de São Paulo terá a partir de janeiro o Delegado Palumbo (MDB), o influencer Felipe Becari (PSD), o filho da cantora Gretchen, Thammy Miranda (PL) e o ex-radialista Eli Corrêa (DEM).

Delegado Palumbo ficou famoso pelo reality show “Operação de Risco”, da RedeTV, que mostrava operações policiais em São Paulo. Ele teve 118.309 votos até a apuração de 99,6% das urnas e é o terceiro parlamentar mais votado da capital paulista

Na Polícia Civil desde 2001, Palumbo atuou no 47º DP do Capão Redondo, no 16º DP da Vila Clementino, no Grupo de Operações Especiais (GOE) e no Setor de Investigações Especiais do Departamento de Narcóticos (SIE).

Ele atua há mais de 10 anos no Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra), da Divisão de Operações do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).

Felipe Becari (PSD) é policial civil, protetor animal e influencer. Ele atua há mais de 10 anos na área de proteção animal e teve 98.660 até a apuração de 99% das urnas, sendo o quarto parlamentar mais vem votado da capital paulista em 2020.

Becari ganhou fama nas redes sociais e é considerado a versão masculina da apresentadora Luísa Mel, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Thammy Gretchen, 36 anos, é filho da cantora Gretchen, que fez muito sucesso nos anos 80 e 90 no Brasil.

Desde 2015 assumiu o gênero masculino e começou a passar por cirurgias de redesignação sexual.

Atualmente, Thammy é pai de Bento, de 10 meses, fruto do casamento com a modelo e assistente de palco Andressa Ferreira.

Em julho, Thammy foi atacado virtualmente por ser contratado para estrelar uma campanha de Dia dos Pais da empresa Natura.

Em 2016, ele também foi candidato a vereador de São Paulo pelo PP na coligação PSDB/PSB/PP/DEM e obteve 12.408 votos nas eleições e ficou como suplente da coligação.

Em 2019, a Câmara de São Paulo cumpriu a decisão da Justiça Eleitoral e determinou a extinção do mandato do vereador Camilo Cristófaro (PSB). Thammy deveria assumir o cargo, mas Cristófaro reassumiu ao recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e manteve o mandato.

Neste ano, Thammy se elegeu pelo Partido Liberal (PL) entre os vinte candidatos mais bem votados da capital paulista. Ele teve 43.297 votos até a apuração de 99% das urnas.

O radialista Eli Corrêa, 68 anos, computava 32.461 votos até a apuração de 99% das urnas. Ele tem uma carreira de 51 anos no rádio e foi um dos radialistas mais famosos da capital paulista nos anos 90. Eli chegou a se candidatar para vereador em 2008, mas desistiu da candidatura.

Grande SP

A modelo Fernanda Lacerda e o médico e apresentador de TV Dr. Rey se elegeram como suplentes na Grande São Paulo. A votação das eleições definiu os vereadores que vão compor a Câmara Municipal a partir de 2021.

Conhecida como Mendigata do programa “Pânico na TV” e musa da escola de samba Gaviões da Fiel, a modelo e assistente de palco Fernanda Lacerda, 32 anos, teve 143 votos (veja o ensaio dela aqui).

Lacerda se candidatou a vereadora pelo PSDB em São Bernardo do Campo. Durante sua campanha, recebeu apoio do prefeito reeleito Orlando Morando (PSDB).

O cirurgião plástico Dr. Rey se candidatou a vereador em Vargem Grande Paulista pelo partido Podemos. Ele teve 517 votos. Dr. Rey ficou famoso pelo reality show “Doutor Hollywood Brasil”, que mostra bastidores de cirurgias plásticas feitas em Beverly Hills, nos Estados Unidos.

