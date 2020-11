Vereador eleito em Sena, Gilberto Diniz é internado com quadro grave de Covid-19

Gilberto está sob observação médica no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes

O vereador eleito pelo município de Sena Madureira, Gilberto Diniz (MDB) foi internado na manhã desta quinta-feira (26). O ex-deputado estadual, primo do deputado Gehlen Diniz, apresentou sintomas do novo coronavírus e exames confirmaram a contaminação. Diniz se recuperava em casa, mas precisou ser internado.

Gilberto está sob observação médica no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes. De acordo com informações repassadas ao ContilNet, o vereador eleito deve ser transferido para Rio Branco.

