Vereadora mais bem votada de Rio Branco, vai até seção de Socorro Neri: “Estamos confiantes”

A candidata à Câmara Municipal mais bem votada de Rio Branco e eleita com 3576 votos, Michelle Melo (PDT), resolveu acompanhar de perto a votação da atual prefeita de Rio Branco e candidata à reeleição, Socorro Neri (PSB), neste domingo (29).

Confiante em uma vitória de Socorro neste segundo turno contra Tião Bocalom (Progressista), Michelle diz que acredita que a população irá escolher o melhor para Rio Branco, elegendo sua candidata.

PUBLICIDADE

“Eu tenho muita fé no resultado de todo esse processo. A luta não terminou. Acredito muito que Socorro Neri irá vencer este segundo turno, confiando que a população sabe o que é melhor para Rio Branco”, disse à reportagem do ContilNet.

Michele foi até a seção em que vota a prefeita, no Ministério do Trabalho e Emprego, ao lado da secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique (MDB), que também foi dar apoio à candidata do governador Gladson Cameli.

“Você que ainda não decidiu o seu voto, escolha o melhor. Escolha Socorro Neri”, finalizou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários