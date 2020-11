Viatura da PM de Sena Madureira atola enquanto fazia ronda no Jardim Primavera

"Até a PM tem sofrido com esse problema nas ruas de nossa cidade", disse um morador

Conforme informações dos moradores, era por volta das 19hrs do sábado quando uma viatura da Policia Militara acabou atolando na rua Monsenhor Távora no bairro Jardim Primavera quando fazia ronda pela localidade.

A prefeitura iniciou no local uma obra de saneamento para posteriormente pavimentar a rua, porém a época já é de chuvas, o que acabou paralisando a obra e deixando a rua com dificuldade para trafegabilidade.

“Até a PM tem sofrido com esse problema nas ruas de nossa cidade. Infelizmente essa é a nossa realidade aqui no bairro.” disse um morador

Ainda segundo o mesmo, por conta do ocorrido alguns moradores tiveram seus canos de água quebrados.

“Nosso bairro atualmente está com praticamente todas as ruas nessas condições, o que dificulta nossa locomoção e agora até a roda da policia no nosso bairro. Espero que a prefeitura possa retomar a obra que foi iniciada” finalizou

