Vídeo: Acreana Raissa serve bebida nos próprios seios para Lucas e Mirela sugere sexo

A festa com tema ‘street’ deu o que falar no confinamento de 'A Fazenda 2020'. Teve até peão dando indireta para casal chegar nos finalmentes

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

A noite de festa em “A Fazenda”, nesta sexta-feira (7), foi bem animada e com direito a muita baixaria, como sempre. Uma das mais animadas foi a acreana Raissa que faz ‘body shot’ para Lucas Maciel, ou seja, ela serviu bebida nos próprios seios para o colega de confinamento.

PUBLICIDADE

Os dois, aliás, engataram um affair na sede do reality da Record TV e, pelo visto, não demonstraram nenhuma constrangimento de se expor intimamente para os outros peões e para as câmeras.

O tema da festa da semana foi street e contou com um show virtual do cantor Latino.

O momento inusitado do casal já viralizou nas redes sociais.

Assista ao vídeo:

RAISSA É MUITA AREIA PRO SELFIE pic.twitter.com/5T92lOJSvc — lkcomenta (@lkcomenta) November 7, 2020

O pós-festa do reality também já repercute nas redes sociais, entre os compartilhamentos o caso de amor e ódio da cantora Mc Mirella pela acreana. A cantora sugere para o casal irem fazer sexo.

É isso mesmo. A funkeira viu Raissa sendo imobilizada pelo youtuber no chão, chegou em seu ouvido e cochichou que eles deveriam gastar as energias com sexo. “Vão transar?”

A modelo ficou chocada com a mensagem de MC Mirella e caiu na risada.

“Meus Deus, vocês escutaram o que ela falou?”, questionou Raissa. “O que ela falou?”, perguntaram Lucas Maciel e Stéfani Bays. “Vão transar”.

Veja o vídeo:

#AFazenda12 #FestaAFazenda A Mirella sussurrando no ouvido da Raissa: "Vamos transar." O PLOT TWIST, MEU PAI! 🗣️🆘 pic.twitter.com/jDfMLvmLnB — Davi Mateus (@DaviMComents3) November 7, 2020

A CARA DA LIDI PRA RAISSA COM AS PERNAS PRA CIMA #AFazenda12 pic.twitter.com/gb6MCGTTNj — Raf (@Rafs_Almeidaa) November 7, 2020

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários