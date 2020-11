Vídeo: Bocalom retorna às ruas e se emociona com a recepção dos voluntários da campanha

Militantes voluntários aguardavam o candidato no Comitê Central, gritando: “Bocalom voltou!”

Candidato à prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas) retomou as atividades de campanha na manhã deste sábado (21), depois de 15 dias isolado pelo novo coronavírus. Como prometido, ele tomou café da manhã na rua, pediu voto aos eleitores e foi recebido com festa no Comitê Central de campanha.

O primeiro lugar visitado foi a Rua Campo Grande, no bairro João Eduardo. “Sem dúvida nenhuma, andar pelos bairros e conversar com eleitores é muito bom. Eu gosto disso, fiz isso a vida inteira. Faço porque gosto, não é porque é campanha”, declarou Bocalom, após ser acolhido com muito carinho pela população.

No Comitê Central de Campanha, militantes voluntários aguardavam o candidato, que se emocionou com a recepção das pessoas gritando, “Bocalom voltou!”.

“Deus nos trouxe até aqui e tem um propósito para Rio Branco e para o nosso povo sofrido. Nos colocou ao lado de Petecão e Marfisa, que vão nos ajudar a cuidar dos mais pobres. Vamos juntar forças para ganhar essa eleição, fazendo uma ótima gestão pública que vai ficar marcada no Acre e no Brasil”, afirmou.

À tarde, Bocalom, a candidato a vice-prefeita, Marfisa Gavão (PSD), e o senador Sérgio Petecão (PSD) participaram de uma carreata nas regionais da Baixada da Sobral e da Floresta. Durante o trajeto, eles receberam o apoio dos moradores, que saiam às ruas demonstrando a vontade de mudança. [Capa: Ascom]

Confira a agenda de campanha deste domingo:

9h – Carreata no Cidade do Povo

Com Bocalom, Marfisa, senador Petecão, senadora Mailza e deputado Bestene

16h – Reunião com lideranças do Top 15, no Ramal Galileia

Com Bocalom

