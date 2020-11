Vídeo: Brasileira Sidy Rocha fratura o braço durante luta e não percebe; assista

A atleta de MMA Sidy Rocha, de 43 anos, não percebeu que havia fraturado o braço durante uma luta e continuou o combate. Ela estava sofrendo uma chave de braço da adversária, Karine Silva, quando aconteceu a lesão. Sidy permaneceu na disputa e só parou quando o árbitro interrompeu o confronto.

A luta aconteceu no sábado e era o co-evento principal do SFT 22, disputado em São Paulo. Em entrevista a TV Bandeirantes, o árbitro do combate, Flávio Almendra, disse que ouviu o barulho do osso quebrando, mas não identificou a origem do som imediatamente porque Sidy não demonstrou dor e continuou lutando.

“Eu ouvi, mas não consegui identificar que foi o osso, poderia ter sido qualquer outra coisa, poderia ser outro motivo pelo qual eu ouvi o barulho, porque ela não expressou nenhuma reação a dor.” Sidy Rocha nasceu no Mato Grosso do Sul, e é ex-campeã do Pancrase, uma organização de MMA fundada no Japão. Ela tem 21 lutas com 12 vitórias, dois empates e sete derrotas.

