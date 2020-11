VÍDEO: Curto-circuito gera série de explosões e assusta moradores em Macapá

A cena parecia da queima de fogos de Réveillon, mas era um curto-circuito numa rua na Zona Norte de Macapá, capital do Amapá, que vive um apagão que já dura mais de 20 dias. Imagens publicadas em redes sociais mostram explosões em série, que assustaram moradores na noite de domingo, dia em que o estado registrou o maior volume de chuvas no ano.

Em nota, a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) informou que a ventania durante o temporal provocou atrito entre dois cabos de alta tensão, gerando as explosões. O problema aconteceu na rua Laranjeiras, no bairro Brasil Novo, e só foi solucionado durante a madrugada.

“As equipes operacionais da CEA foram acionadas e a situação foi normalizada às 02h25 desta segunda-feira”, afirmou a distribuidora, em nota ao site G1.

Mas segundo relatos de moradores, este não foi o primeiro episódio do tipo. Cristina Cantuária, que mora na rua Laranjeiras, contou ao G1 que o problema acontece em postes da região desde o início do sistema de rodízio implantado para mitigar os efeitos do apagão, com a energia sendo distribuída para diferentes regiões, dependendo do horário.

Segundo a moradora, existe o temor de que as fagulhas das explosões provoquem incêndios. A CEA, por sua vez, não confirma relação entre a política de racionamento e as explosões.

— A gente teme que possa acontecer algum incêndio ou algo pior, por que já pensou se a gente está dormindo e isso estoura e se alastra o fogo? Se torna um risco mesmo — afirmou Cristina. — Ontem tive que ir para casa dos meus filhos, porque ficamos com muito medo de acontecer algo grave. Foi muito desespero.

De acordo com Jefferson Vilhena, coordenador do Núcleo de Hidrometeorologia (NHMet) do Instituto de Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Estado do Amapá, o estado do Amapá registrou no domingo 74 milímetros de chuva em menos de uma hora, praticamente a metade do acumulado de todo o mês de novembro.

— Essa chuva de agora de domingo foi a mais intensa de todo o ano de 2020 — afirmou Vilhena, completando que a previsão é de mais temporais neste novembro chuvoso. — Só neste mês de novembro, o acumulado de chuvas já passou os 150 milímetros, que chega a ser 3 vezes mais que o esperado para todo o mês. [Capa: Reprodução/Twitter]

