Vídeo: Jovem de 21 anos é preso após flagrante de maus-tratos contra a avó

Mateus da Luz, de 21 anos, batia na cabeça da avó de 76 anos com uma garrafa, desferia chutes e a queimava com cigarros

Um homem foi preso na manhã deste sábado (21) acusado de maus-tratos à avó de criação, no Leblon, Zona Sul do Rio. A denúncia partiu dos vizinhos, baseados nas imagens do circuito interno de segurança que, na noite do último dia 19, mostram o estudante Mateus da Luz, de 21 anos, despejando uma garrafa de água sobre a cabeça de Maria Stella Vasconcellos da Silva, 76. Ele foi levado para a 14ª DP (Leblon) e vai responder por lesão corporal, discriminação contra idosa e dano, pela Lei Maria da Penha.

Segundo as investigações, o autor usava violência física e psicológica contra sua avó. Ele batia na cabeça dela com uma garrafa, desferia chutes e a queimava com cigarros.

Nas imagens, Mateus também aparece quebrando o painel, onde ficam os botões dos andares, dentro do elevador, e as cenas de maus-tratos a avó. Na delegacia, a subsíndica do prédio, onde moram Mateus e Maria Stella, afirmou que esta não é a primeira vez que ele causa danos ao patrimônio do condomínio, tampouco não é o primeiro caso de agressão contra a avó flagrado pelos moradores.

Segundo o depoimento de um dos moradores do prédio, ao qual O GLOBO teve acesso, Maria Stella teme ficar dentro da própria casa: “Os vizinhos escutam todos os dias a avó apanhar ou sendo maltratada por ele, que ela fica o dia todo na portaria, temendo pela sua integridade física dentro do próprio imóvel. A senhora é uma idosa de ótimas condições físicas, mas que aparece com constantes lesões não naturais para seu estado físico e sempre desconversa dizendo que tinha levado uma queda”.

Ainda de acordo com o relato, Mateus é agressivo, não trabalha e é sustentado pela avó, que não havia denunciado o neto por receio de agressões mais fortes.

Na delegacia, Mateus da Luz confirmou que é sustentado por Maria Stella e declarou que “perdeu a cabeça por causa da situação financeira da família”. Num trecho do depoimento, ele conta que a avó “ficou sem lhe oferecer suporte financeiro por cinco dias e que tal fato lhe fez iniciar a violência no interior do elevador”. Em relação às lesões aparentes no corpo da vítima, ele confessa que foram provocadas por “fortes empurrões ao solo e por agarrões”, assumindo também que provoca queimaduras na avó com pontas de cigarro aceso.

Maria Stella declarou à polícia que o neto, desde pequeno, tem um “comportamento difícil e meio agressivo”, mas que, nos últimos quatro anos, o comportamento dele está “extremamente alterado”. Ela afirma que Mateus quebrava objetos em casa e que, por isto, foi internado numa clínica psiquiátrica onde ficou por três meses. E lembra ainda que, há dois anos, por orientação médica, foram suspensos os medicamentos que ele tomava.

Na sexta-feita (20), foi feito um exame de corpo de delito que encontrou vestígios de lesão na vítima. Mateus da Luz foi preso após monitoramento do setor de inteligência da delegacia do Leblon. A Justiça expediu um mandado de prisão contra o agressor. De acordo com as investigações, o preso possui histórico de delitos semelhantes e já praticou outros crimes previstos no Estatuto do Idoso contra sua avó, em 2017, e uma lesão corporal contra sua própria mãe, em 2019. Ele também acumula uma série de passagens pela polícia, por crimes que vão de injúria por preconceito a furtos e ameaças. [Capa: Reprodução]

