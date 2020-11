VÍDEO: mulher se joga de carro em movimento para fugir de assédio, diz polícia

Câmera de monitoramento registrou mulher caindo no meio da rua em Videira. Caso é investigado pela Polícia Civil

Uma câmera de monitoramento no Centro de Videira, no Oeste catarinense, registrou o momento em que uma mulher pula de um carro em movimento. Segundo a polícia, a atitude arriscada foi tomada por ela para fugir de uma situação de assédio por parte do motorista.

O caso ocorreu na quarta-feira (4) e foi registrado na Polícia Civil na quinta (5). A Delegacia de Polícia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (Dpcami) investiga o caso. Não foi detalhado se o motorista do carro e a vítima se conhecem.

A câmera flagrou o momento em que a porta do carro é aberta e a mulher se joga do carro em movimento, próximo a um cruzamento. Ela caí no meio da rua e fica por alguns segundos sentada.

O carro que vinha logo atrás na rua diminui a velocidade e para no meio da rua. A mulher levanta sozinha e sai caminhando. O Focus, de onde a mulher pulou, seguiu viagem sem prestar socorro e saiu do ângulo da câmera.

A mulher deve prestar depoimento Dpcami na próxima semana. Até este sábado (7), nem o motorista ou o carro foram localizados pela polícia, como mostrou a NSC TV. [Capa: Reprodução/NSC TV]

Veja imagens do momento exato:

