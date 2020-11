VÍDEO: Pai de candidata registra BO após sofrer ameaça de suposto apoiador do PT, no AC

O funcionário público Luiz Pontes do Nascimento registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Geral de Polícia Civil, na noite desta sexta-feira (6), após sofrer uma ameaça de agressão física por um suposto militante do Partido dos Trabalhadores. Ele é pai da engenheira civil Izabelle Araújo – que concorre pelo PSD a uma vaga na Câmara Municipal de Brasileia.

A candidata seguia para um compromisso no bairro Alberto Castro e teve o carro atacado por um grupo de apoiadores que participava de um bandeiraço na frente do Comitê do PT, na Avenida Marinho Monte. Ao parar o veículo e descer o vidro para perguntar o que estava acontecendo, um homem não identificado ameaçou Nascimento com um murro.

PUBLICIDADE

O indivíduo, porém, foi repreendido por terceiros, que evitaram que a agressão se concretizasse. Segundo informações do BO, a cena foi gravada e as imagens serão enviadas à polícia. Izabelle Araújo postou um vídeo no Instagram dizendo estar indignada com a atitude dos adversários, ressaltando que é preciso de respeito para se viver em uma democracia.

“Não se faz política pregando o ódio. Então, meus amigos, vim aqui esclarecer o que aconteceu comigo. Quando passei, passei com os vidros levantados. Não mexi com ninguém, com ninguém! Passei uma única vez nessa via. Assim como eu passei, passaram outras pessoas do nosso grupo e também pegaram as bandeiras e bateram nos carros”, disse.

Confira o desabafo na íntegra:

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários