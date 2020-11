Vídeo: Policiais são flagrados fazendo sexo em hospital e expulsos da corporação

A demissão dos oficiais ocorreu nessa terça-feira (17); assista às cenas que viralizaram no país norte-americano

Um casal de policiais foi expulso da corporação na Cidade do México, no país homônimo, após serem flagrados fazendo sexo em pé por um circuito de câmeras de segurança de um hospital público no município. A demissão dos oficiais ocorreu nessa terça-feira (17).

Estos policías fueron grabados teniendo relaciones sexuales en horario laboral, por lo que ya fueron dados de baja: pic.twitter.com/FXSBWI4tgM PUBLICIDADE — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) November 17, 2020

Conforme a imprensa local, a função dos policiais era de monitorar o sistema de câmeras da instituição de saúde – que acabou flagrando-os. O vídeo, datado de outubro, viralizou nas redes sociais do país norte-americano.

“A conduta apresentada não reflete os valores desta instituição”, disse a corporação em nota oficial, segundo publicou o jornal “Proceso”.

