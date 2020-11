Vizinho estoura grade de janela e salva bebê de casa pegando fogo: ‘Fiquei desesperado’

De acordo com o vizinho Felício Alves, foi necessário abrir a janela e quebrar uma grade para que fosse possível retirar a criança do quarto. A família tinha mudado para casa há três meses.

Depois de conseguir estourar a grade, Felício entrou no quarto pela janela, pegou a menina no colo e entregou para a mãe, que aguardava no lado de fora do cômodo.