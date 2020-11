Zen acusa Neri de abandonar a FPA e é rebatido: “Não representava mais o que eles queriam”

Petista perguntou se a prefeita sairá do PSB para acompanhar o governador Gladson Cameli em uma nova sigla

O deputado estadual Daniel Zen (PT) usou os seus 30 segundos na segunda etapa do debate entre os candidatos à prefeitura de Rio Branco, promovido pela OAB, para perguntar à prefeita Socorro Neri se ela sairá do PSB para acompanhar o governador Gladson Cameli em uma nova sigla, que será escolhida pelo chefe do Executivo nos próximos meses.

Zen também declarou que Neri abandonou a Frente Popular do Acre (FPA) após a saída de Marcus Alexandre do cargo de prefeito.

PUBLICIDADE

“A senhora sairá do seu partido e irá abandoná-lo, como fez com a FPA, para seguir o governador, que disse confiar na sua lealdade?”, questionou o deputado.

Na réplica, a candidata à reeleição disse que não abandonou a FPA, mas que entendeu, a partir do que disseram os petistas Cesário Braga e Jorge Viana, que sua participação não atendia mais as expectativas do partido.

“Eu sou a mesma pessoa daquela época. Eu fui comunicada pelos dois petistas que eu não estava mais atendendo as expectativas do partido e que eu não teria o apoio deles”, explicou.

Socorro disse ainda que, com a saída de Marcus Alexandre, ela ouviu dos representantes do partido que a prefeitura seria sugada ao máximo.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários