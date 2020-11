Zequinha Lima acredita na vitória; Gladson Cameli acompanhou votação do candidato

O professor Zequinha Lima (Progressistas) votou neste domingo (15), às 14h, na Escola Comandante Braz de Aguiar. O candidato à prefeitura de Cruzeiro do Sul foi à seção eleitoral acompanhado do governador Gladson Cameli, da primeira-dama Ana Paula Cameli, do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, e do prefeito da cidade, Clodoaldo Rodrigues.

PUBLICIDADE

“O processo eleitoral está muito bem organizado! Parabenizo as forças de segurança e a justiça eleitoral por todo o empenho. Acredito na democracia, na vontade da nossa gente e estou confiante da vitória do 11”, declarou Lima.

Principal apoiador da chapa, o governador do Acre lembrou que o futuro de Cruzeiro do Sul está nas mãos dos eleitores e disse estar confiante na decisão do povo. “Parabéns à justiça eleitoral, ao MP, às polícias, às forças de segurança e a todos os órgãos envolvidos para tornar o processo transparente e democrático”.

O vice da chapa, professor Henrique Afonso (PSD), foi à urna no período da manhã, na Escola Craveiro Costa. “Meus amigos, tivemos dias intensos e até aqui Deus nos ajudou. Guardaremos no coração cada gesto de carinho e cada palavra de apoio recebida. Quero agradecer ao Zequinha e a todos vocês que estiveram conosco nesta caminhada”, disse o candidato por meio do seu perfil no Facebook.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários