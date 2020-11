Zequinha Lima lidera nova pesquisa de intenção de votos em Cruzeiro do Sul

Pesquisa Data Control em Cruzeiro do Sul divulgada nesta quinta-feira (5) aponta favoritismo do candidato a prefeito Zequinha Lima (PP) tanto no cenário espontâneo quanto no estimulado.

No primeiro, quando não são listados os candidatos, o progressista pontuou 28,9% e está tecnicamente empatado com Fagner Sales, do MDB, que fez 26,5%. Sargento Adonis (PSL) vem na lanterna, com 10,9%. Nenhum/nulo tem 5% e não sabe, 28,7%.

No cenário estimulado, quando são apresentados os nomes dos pleiteantes, Zequinha dispara para 34,3%, mas permanece tecnicamente empatado com o Fagner Sales, que também sobe nos índices (28,9%). Sargento Adonis aparece com 14,9%. Nenhum/nulo tem 5,7% e não sabe, 16,2%.

A pesquisa contou com 505 entrevistados entre os dias 24 e 25 de outubro. O intervalo de confiança é de 95%. Já a margem de erro é de 4% para mais ou para menos.

