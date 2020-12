10 homens armados invadem supermercado, explodem caixa eletrônico e agridem vigilante

Dez criminosos fortemente armados renderam o funcionário que fazia a vigilância de um supermercado na noite desta quarta-feira (9), na Rodovia AC-10, no bairro Adalberto Sena, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, os dez criminosos chegaram no local em vários veículos e invadiram o supermercado. Os bandidos amarraram e espancaram o vigilante que estava no local e depois foram até um caixa eletrônico do Banco 24 horas. Com ajuda de um maçarico, os bandidos conseguiram abrir o cofre e roubaram todo o dinheiro que havia sido colocado na máquina um dia anterior.

Toda ação durou várias horas, mas a polícia só foi avisada por volta das 3h, quando o vigia conseguiu se desamarrar e comunicar o crime ao Ciosp por telefone. Policiais ainda estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal. O vigilante foi levado para a Delegacia de Flagrantes para fazer o boletim de ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil.

