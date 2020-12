4% de toda a população do Acre já foi oficialmente infectada pelo coronavírus

O número oficial de casos de coronavírus superou neste domingo (29) a marca dos 36 mil no Acre. A quantidade representa 4% de toda a população acreana.

No entanto, o percentual pode ser ainda maior, uma vez que uma parte considerável dos casos é assintomática ou leve, o que faz com que as pessoas acometidas não procurem uma unidade de saúde para realizar o exame.

30,4 mil já se curaram da covid-19 no estado e 723 morreram em oito meses de pandemia.

