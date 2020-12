A Fazenda 12: Jojo Todynho dá tapa em Lipe e web pede expulsão

Uma das favoritas ao prêmio de R$ 1,5 milhão, Jojo Todynho está no centro de uma polêmica entre internautas. Na noite de sábado (05), a funkeira auxiliava Lipe Ribeiro,que fazia um reparo na porta do closet, quando deu um tapa na cabeça do amigo.

Os usuários do Twitter ficaram em polvorosa e subiram a hastag #JojoExpulsa. Eles citaram que, em edições anteriores, por atitudes semelhantes, Duda e Kátia Paganote foram expulsas do reality rural.

“Isso e agressão em fazendas anteriores teve gente que foi expulso por menos”, escreveu um.

“Isso não é agressão?”, indagou outro.

“O tapa que a Jojo deu no Lipe foi bem forte né? Se fosse o Gabriel, eita hipocrisia, Jesus”, escreveum um internauta.

“A Cátia só porque fez isso na cabeça do Evandro, numa brincadeira na piscina foi expulsa. Mais é Jojo Todynho, né. Sempre vão passar pano, né Por isso que ela sempre se acha a dona da razão”, apontou uma seguidora.

“E a Duda, também na fazenda, numa brincadeira na piscina, foi expulsa. A Jojo dá tapa no pessoal direto e nada dela ser expulsa”, disse outra.

Juliano Ceglia, que é torcedor de Biel e já se tor ou a igo da família do cantor, também se pronunciou no Twitter.

“Acho que vou criar uma série: ‘E se fosse eu?’. E se fosse eu que fizesse isso”, escreveu.

Vale destacar que Lipe e Jojo têm mantido uma relação amistosa e vez por outra.

Expulsões por tapa

Na quarta edição do reality, a participante Duda Yankovich foi expulsa após agredir o peão Thiago Gagliasso durante um mini-campeonato de basquete, na piscina. Em determinado momento, Duda alegou que Thiago puxou seu biquíni, e deu um tapa na cabeça do colega. Thiago, revoltado, reclamou da atitude de Duda, além de denunciá-la para a produção do programa, já que, de acordo com as regras, qualquer tipo de agressão será punida com eliminação imediata.

“Você foi muito correta aqui dentro, Duda, mas é intolerável um caso de violência física como esse. Nunca pensei que diria isso, mas você está expulsa do reality”, disse Britto Jr, apresentador da época.

A boxeadora não reclamou, e disse que compreendia a atitude da produção.

“Regra é regra. Acontece. Eu não consigo explicar o quanto me arrependo”, disse.

Em A Fazenda 10, Cátia Paganote foi expulsa após agredir Evandro Santo durante um jogo de aquabol, na piscina. Catia acusou Evandro de segurá-la no momento em que ela iria arremessar a bola na cesta. Irritada, a ex-paquita deu um tapa na cabeça do humorista e reclamou.

“Para, Evandro, p., que saco. Tanto que você segurou (minha mão) que a tua pulseira arranhou minha mão”, bradou a ex-paquita, na ocasião.

“Quantas vezes a gente joga e bate a mão? Segura sem querer?”, retrucou Felipe Sertanejo, que fazia parte do time de Evandro.

“Mas não é, cara. Ele segura o negócio”, criticou a peoa, saindo da piscina e deixando a partida.

