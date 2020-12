A Fazenda 12: Lipe Ribeiro se descuida e acaba mostrando parte íntima

Lipe Ribeiro acaba de entrar para o grupo dos ‘peladões’ de “A Fazenda 12”. Na noite da última segunda-feira (30), o peão se descuidou e acabou mostrando suas partes íntimas.

À situação, o influenciador tinha acabado de tomar banho na baia e foi trocar de roupa dentro do dormitório, perto da área dos animais.

Ele chegou a tirar a sunga molhada e se secar com a toalha sem mostrar nada, porém, foi ao ajeitar a cueca no corpo que ele entregou a genitália.

Nas redes sociais, os assinantes do Playplus não deixaram de comentar. “Lipe se trocando agora e mostrou demais, sem querer (risos). Socorro”, disse uma seguidora.

“Eita, o Lipe deixou escapar algo ali depois do banho e o Playplus não conseguiu sair a tempo (risos)”, afirmou outro internauta. “Apareceu o pinto do Lipe agora, hein”, avisou um terceiro. Confira a cena

Peladões de A Fazenda 12

Entre os participantes do reality show que acabaram mostrando demais estão Rodrigo Moraes, Mariano, MC Mirella, Stéfani Bays e Luiza Ambiel.

Rodrigo Moraes mostrou as partes quando tentava trocar de calça na casinha da árvore. Já Mariano se descuidou na hora em que estava trocando de cueca.

Mirella, sem se importar, já andou sem a parte de cima do biquíni na sede. Já Luiza Ambiel foi outra que se descuidou e deixou os seios à mostra, no momento em que entrava no ofurô.

Por fim, assim como Luiza, Stéfani Bays também passou pelo constrangimento da parte de cima do biquíni se soltar.

