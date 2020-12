A lista dos exonerados por Cameli já está pronta e tirando o sono até do alto escalão

Procura-se

O Brasil é um país gigante e cheio de adversidades. Imagine que, em época de facções, crime organizado, a maioria de jovens presos, a deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) está com dificuldades para conseguir um prefeito que aceite a construção de uma escola. A deputada passou toda terça-feira (29) conversando com prefeitos e novos prefeitos para não perder os recursos.

Água potável

E como estamos falando em recursos, Vanda Milani anunciou R$ 5 milhões de emendas extraorçamentárias para construção de 250 poços artesianos. A verba é federal e será executada via governo do Acre através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Pelo ar e pela água

O governador Gladson Cameli antecipou sua visita à Tarauacá. De avião chegou na cidade, e visitou in loco a situação de centenas de famílias desabrigada pela cheia do rio Tarauacá.

Popularidade

A popularidade do governador é tão alta que, mesmo em uma agenda solidária, teve dificuldades de andar no meio do povo, assediado por moradores que fizeram questão de posar para selfies. A prefeita Marilete Vitorino o acompanhou, junto com o coronel Batista do Corpo de Bombeiros Militar e a prefeita eleita, Maria Lucineia.

Clima tenso

É tenso o clima nas secretárias após anuncio de famosas listas de exonerados a partir do dia 2. A certeza que todos têm – de diretor a primeiro escalão – é que sairão, a incerteza é de quem volta. Muito mistério do Palácio Rio Branco sobre os critérios para retorno das nomeações.

Transparência

Como nesse bolo de supostos exonerados tem gente que balançou a bandeira há 20 anos, a falta de esclarecimento sobre as etapas de reforma tem causado mais desgaste ao governo. Isso sem falar, em mais ou menos três ou quatro meses administrando Diário Oficial.

Crítica

Como o governador Gladson Cameli adora crítica construtiva, bom será que após essa turbulência de quem sai e quem fica, ele se vire para a construção de grandes obras com a marca do seu governo. Tem praticamente um ano e meio para mostrar serviço.

Não deu certo

A vereadora Lene Petecão (PSD) retirou sua candidatura a presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Branco para apoiar o vereador Jarude (MDB). Será que pelo fato de ser mulher não obteve forças para prosseguir a caminhada? Ela é vice-presidente atualmente.

Fim do auxílio

Chega ao fim dia 31 o auxílio emergencial pago pelo governo federal a milhões de trabalhadores. Mais de R$ 250 milhões foram desembolsados. Para milhares de brasileiros, janeiro é um mês temeroso, sem o recurso que tanto ajudou e aqueceu a economia em todo o país.

Empresários

Há empresários que apostam todas as fichas na melhoria da economia local devido ao pagamento do auxílio. Por outro lado, devido o alto consumo, os preços da carne, do arroz e outros produtos da cesta básica subiram de forma assustadora.

Manaus e o fantasma

Os hospitais públicos de Manaus estão com mais de 80% dos leitos lotados para a covid-19. Para evitar o colapso, tendas foram montadas para atender pacientes com crise respiratória. O número de enterros diário saltou de 30 para 45.

Casamento

O Senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anda meio desgostoso, segundo ele, com o silêncio de Tião Bocalom com relação à participação do partido na gestão que começa na próxima segunda, em Rio Branco. Em entrevista a Rádio Difusora Acreana, até agora o partido sequer foi procurado para os devidos agradecimentos.

Máquinas

Como a coluna adiantou, as máquinas que estão em frente ao Palácio Rio Branco, não são de recursos oriundos somente da deputada Mara Rocha (PSDB) como ela chegou a anunciar em outdoors espalhados na capital. As 112 máquinas foram adquiridas com recursos de bancada.

