Abastecimento de água será normalizado em Rio Branco neste domingo, diz Depasa

Quatorze bairros estão com problema de abastecimento desde o início desta semana

O abastecimento de água em 14 bairros de Rio Branco deve ser normalizado neste domingo (20), garantiu a presidente do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), Waleska Lima Bezerra.

O problema teria começado no início desta semana após a queima de dois inversores ocasionada por oscilação de energia elétrica. Os equipamentos já foram adquiridos fora do estado e chegaram à capital nesta sexta-feira (18) para instalação.

A nova gestora do Depasa conta que sua equipe fez um mutirão emergencial a fim de garantir agilidade na aquisição dos inversores. Ela afirma que inicialmente teve dificuldades para encontrar os itens, que seriam enviados somente entre 15 a 30 dias.

Waleska precisou entrar em contato diretamente com a direção do fornecedor para conseguir a entrega em tempo hábil. “Uma coisa que seria resolvida no mínimo em 15 dias, será solucionada em 72 horas”, comemora.

Ela destacou que trabalhadores ficaram até 1h30 da manhã desta sexta em Rio Branco e até 3h em Brasília para garantirem a entrega. “Foi uma ação muito rápida e eficiente. Quando há vontade, consegue. Não existe barreira quando se quer realmente resolver um problema”.

Entre os bairros afetados estão Adalberto Aragão, Cadeia Velha, Castelo Branco, Base, Bela Vista, Centro, parte do Bosque, Estação Experimental, Ivete Vargas, Manoel Julião, Mascarenhas de Moraes, Morada do Sol e Tropical.

“A gente acha que instalando entre sexta e sábado (19), no domingo já começa a normalizar água de uma forma geral”, finaliza.

