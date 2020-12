Acessibilidade: Prefeitura moderniza rede semafórica e implanta botoeiras sonoras

A botoeira atende os padrões e critérios para sinalização semafórica com sinal sonoro, visuais e vibratórios

A Prefeitura de Rio Branco por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTrans vem implantando gradualmente semáforos com botoeiras eletrônicas sonorizadas, que auxiliam pessoas com deficiência visual durante a travessia das vias. Equipamentos fazem parte da modernização semafórica da cidade.

A primeira foi implantada na rua Omar Sabino, nas proximidades da Delegacia de Flagrantes – Defla. A segunda está sendo instalada hoje, 17, no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Quintino Bocaíuva, em frente a Organização em Centros de Atendimento – OCA. Ao todo serão 12 pontos de semáforos com esse tipo de acessibilidade, distribuídos em corredores viários importantes e de grande fluxo da capital.

Segundo a superintendente de Trânsito, Sawana Carvalho, a botoeira atende os padrões e critérios para sinalização semafórica com sinal sonoro, visuais e vibratórios da resolução nº 704 do Conselho Nacional de Trânsito – Contran.

“O dispositivo emite sinais sonoros, visuais e vibratórios que indicam localização, advertência e instrução, para auxiliar a travessia de pedestres, em especial as pessoas com deficiência visual. O som permite a compreensão da informação pela audição, mostrando a localização física da botoeira sonora na via. A nova tecnologia irá auxiliar na mobilidade de pessoas com deficiência visual”, detalha Sawana.

Tipos de toque

Acionamento touch. Possui um mapa na lateral que explica em braile ao deficiente visual como vai ser a travessia.

Com apenas um toque no touch será liberado ao pedestre, no seu momento de travessia.

Com um toque pressionando por três segundos, a botoeira vibra na mão do solicitante e a travessia se estenderá por um tempo maior. Esse pressionamento será para pessoas com deficiência e idosos.

Também tem um sinal sonoro que toca de forma sincronizada avisando à hora de começar a travessia e seu término e sinal de iluminação em cada equipamento.

Onde serão instaladas

Rua Omar Sabino

Cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Quintino Bocaiúva

Cruzamento da Avenida Ceará com Travessa Guaporé e Avenida Brasil

Cruzamento da Getúlio Vargas com Avenida Brasil

Cruzamento Getúlio Vargas com Rua Benjamin Constant

Cruzamento Rua Benjamin Constant com Marechal Deodoro

Cruzamento Avenida Getúlio Vargas com Ceará

Cruzamento Rua Marechal Deodoro com Rui Barbosa

Cruzamento Avenida Ceará com Marechal Deodoro

Cruzamento Avenida Ceará com Rui Barbosa

