Acre 2050 realiza audiência pública que debate a criação da Polícia Rural

O Fórum de Desenvolvimento Acre 2050 realizou ontem, quinta-feira (03), uma audiência pública para debater a criação da Polícia Rural, que visa proteger os mais de 30 mil produtores rurais que estão com bens e propriedade ameaçados no estado do Acre.

A audiência pública foi transmitida online e contou com a presença do Secretário de Segurança, Paulo César, e o Secretário de Agricultura, Edivan Maciel. Foram discutidas medidas como a criação da delegacia civil online, fundo de segurança, patrulha rural e marcação de rebanho de faturamento para evitar roubo.

Na próxima semana o projeto será encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado do Acre, e a expectativa é que os deputados consigam dar celeridade, conta o fundador do Acre 2050, Rodrigo Pires. “É urgente a ação de uma polícia especializada e específica para proteger quem gera renda no estado do Acre. Criamos uma petição online para pressionar o Governo e até o momento já temos quase 400 assinaturas. O próximo passo é executar o projeto!”

Os crimes mais comuns na zona rural são furtos de animais, maquinários agrícolas, caminhonetes, inclusive com uso de violência contra as famílias, além de ataques de facções criminosas. Com a Base Integrada de Segurança Pública, cerca de 30 mil pessoas que residem ao longo da Transacreana serão beneficiadas com o serviço de policiamento.

Apoie e assine o abaixo-assinado para criação do Batalhão de Polícia Militar Rural do Acre: https://www.change.org/ EuApoioaCriacaoDaPoliciaRuralD oAcre

