Acre merece um olhar diferenciado, diz Vanda Milani em reunião da Aneel

Na reunião, esta manhã de quarta-feira, 16, em Brasília, de parte da bancada acreana com Sandoval Feitosa, diretor da Aneel e relator do processo de aumento de tarifa elétrica no Acre, a deputada Vanda Milani(Solidariedade)solicitou à diretoria da Agência um olhar diferenciado ao Acre por se tratar de um Estado distante e que paga um alto custo pela energia elétrica dispendida. “O Acre, como um estado longínquo da Amazônia Legal e localizado no extremo oeste do país, merece um tratamento especial em se tratando do custo da tarifa elétrica”.

Vanda Milani, mais uma vez, se mostrou radicalmente contra o aumento da tarifa elétrica no Acre. E lembrou ainda o enorme desperdício de energia existente na rede elétrica atual, “o que contribui, sem dúvida alguma, para a elevação do custo da tarifa que, ao final, é paga em rateio nas contas do consumidor-usuário”. A deputada destacou também que ,apesar das várias reuniões já realizadas com a Aneel, não foi dada uma resposta satisfatória, sempre se atribuindo o problema à legislação existente. “Foi realizada uma audiência pública no Estado sobre energia elétrica, mas infelizmente não se chegou a nenhum consenso e o problema persiste”. Na reunião, a bancada decidiu sobre o envio de um pedido para que o Tribunal de Contas da União (TCU) venha a solicitar a revisão dos cálculos da Aneel para o aumento.

Planalto

Mais uma vez, a Diretoria da Aneel prometeu dar o devido encaminhamento às solicitações apresentadas. Em razão do grave problema que o aumento eminente da tarifa de energia elétrica virá causar à comunidade acreana como um todo , Vanda Milani, junto com o senador Sérgio Petecão(PSD),sugeriram uma reunião com a bancada a ser marcada com o presidente Bolsonaro para fazer um apelo para que o chefe do Executivo federal interceda em busca de uma solução para o problema do aumento da energia elétrica junto aos órgãos competentes. “A população acreana clama por uma solução e exige dos parlamentares do Estado uma resposta que venha ao encontro de seus anseios e expectativas. Num momento de grave crise sanitária com enormes reflexos na economia, não podemos permitir aumento na tarifa elétrica”, garantiu.

