Acre pode comprar vacinas do exterior caso plano de imunização brasileiro não tenha eficácia

De volta

O governador Gladson Cameli, ao retornar de sua agenda no Rio de Janeiro e Brasília, despachou com o Exército para iniciar a logística do transporte de materiais para construção de uma nova pista de aeródromo em Santa Rosa do Purus.

Segurança

Além de resolver um dos principais gargalos que é o transporte de insumos nessa região – dada as dificuldades de navegação – o governador coloca esses investimentos nas mãos da maior força de segurança do país, colocando mais segurança nas margens dos rios que cortam uma das regiões mais isoladas do estado.

Reforma

O governador ainda não deu nenhum sinal sobre a reforma que pretende fazer. Cameli tem dito que pretende reduzir ainda mais a máquina pública, otimizando os serviços em algumas secretarias.

Vacina da covid-19

Cameli está muito focado em incluir o estado nas primeiras doses da vacina contra covid-19. A exemplo do governo de São Paulo, o Acre pode comprar as doses de vacinas do mercado internacional, caso o plano de imunização brasileira não tenha a eficácia esperada.

Filiação

Pouco provável a filiação do governador Gladson Cameli ao PSDB. Bom entendedor do cenário, o governador sabe que uma filiação agora no ninho tucano, dificultaria sua relação com o presidente Jair Bolsonaro.

Outras correntes

O Palácio Rio Branco deve estar muito atento para as correntes de direita. Embora o discurso tenha sido sem conteúdo durante a campanha, o recado das urnas deve servir de exemplo para 2022. A descida ladeira abaixo do PT não é um fato que mereça descarte em qualquer análise visando as próximas eleições.

Deu certo

Depois que a deputada federal Vanda Milani (Solidariedade) pediu, o DNIT iniciou os trabalhos de recuperação da BR-317 no trecho entre as Quatro Bocas e a divisa com o estado do Amazonas. Ela está preocupada com o déficit de recursos para manutenção das BRs ano que vem. Tem razão.

Onda forte

Prevenindo-se de ser surpreendido com a nova onda de covid-19, o governador já determinou a abertura de novos leitos de UTI. Secretário Alysson Bestene já fez reunião com equipe técnica do INTO nesse sentido.

Mudanças

O IMAC deve passar por mudanças independente da intervenção ou não do governador Gladson Cameli. André Hassen tem dito que é candidato a deputado estadual e deve se dedicar aos seus redutos a partir do próximo ano.

Pedindo socorro

Tem pecuarista pedindo socorro ao governador Gladson Cameli pela evasão de divisas com relação à saída de bois do Acre para Rondônia. A coluna já se manifestou com relação a isso. A Polícia Civil precisa intensificar as investigações e pedir punição aos responsáveis no caso de confirmação das denuncias.

Tráfico de drogas

Governador Gladson Cameli se reuniu com o Superintendente da Polícia Federal no Acre, delegado Érico Barboza, e o Chefe do Serviço de Inteligência, Edgard Cordeiro. Juntos com o secretário da Sejusp, Paulo Cézar Santos, discutiu o enfrentamento ao tráfico de drogas na nossa fronteira.

Carga pesada

Na verdade, com a implantação do Gefron, nunca se viu tanta droga apreendida tanto na região do Alto Acre como no Juruá. O enfraquecimento financeiro é uma das estratégias de enfrentamento ao crime organizado.

Reunião

O senador Sérgio Petecão (PSD-Ac) diz por uma boca que não pretende ser candidato em 2022, ou que prefere ouvir nesse momento, mas por outro lado, tem feito reuniões costurando apoios para uma aliança forte. Ele e uma turma grande estão empolgados com os resultados das eleições municipais.

Frase

De muitas frases já ditas nesse ano difícil de pandemia, uma delas merece atenção: com tantas vidas ceifadas pelo vírus, ter saúde na atualidade é um dos maiores luxos do ser humano.

Fraco apoio

Não rendeu o pedido feito pelo deputado federal Léo de Brito sobre uma possível volta de Jorge Viana ao governo do Acre. A postagem teve menos de dez curtidas. Parece que a ficha de muitos petistas ainda não caiu. Avalia-se pela postura de prepotência e ódio.

