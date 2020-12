Acre volta a subir no número de novas mortes por coronavírus, diz consórcio nacional

O dado é do consórcio nacional de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde

No último fim de semana o Acre alcançou o nível de estabilidade no número de novas mortes por coronavírus, mas voltou para “subindo” nesta terça-feira (22), com 27% de aumento em relação à média registrada duas semanas atrás.

Além do Acre, outras 13 unidades estão em alta: PR, ES, MG, RJ, MS, MT, PA, RO, AL, CE, PB, RN e SE.

Em estabilidade, ou seja, o número de mortes não caiu nem subiu significativamente (10 estados + DF): RS, SC, SP, DF, AM, AP, RR, BA, MA, PE e PI. Apenas Goiás e Tocantins estão em queda.

A comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás.

