Acreana grava vídeo na ‘sofrência’ bebendo cachaça em meio a temporal e viraliza

“Todo mundo já sofreu um dia” foi a frase dita pela acreana e estudante Daniele Souza, de 25 anos, em entrevista ao ContilNet nesta sexta-feira (11), depois que o vídeo em que ela aparece na vibe da “sofrência” ganhou repercussão na internet.

Nas imagens, ao som de “Super recaída”, do cantor Tierry, a jovem dança com uma garrafa de cachaça no meio de um temporal, em uma das ruas de Rio Branco – cena apontada por ela como típica de quem sofre por um amor.

“Quem nunca viveu isso, né?!”, questionou. “Eu estava com o meu filho, brincando com ele, quando vi a chuva e resolvi fazer o vídeo, sem qualquer intenção de postar”, continuou ao explicar como surgiu a ideia.

“Mandei para uma amiga e disse: “Vou postar”. Ela falou: “Tá doida?”. Eu disse que iria fazer isso e fiz. Quando postei no meu facebook e no instagram, bombou”, explicou.

Daniele disse que não imaginava que o vídeo fosse viralizar da forma como aconteceu. Em seu perfil no Facebook, já conta com mais de 5 mil vizualizações e 400 compartilhamentos. A página nacional de vídeos engraçados, Gorete é Show, também publicou a produção e mais de 36 mil pessoas já compartilharam.

Confira:

