Acreana Raissa Barbosa é despejada de apartamento e se desespera: ‘Querem me extorquir’

Neste sábado (26), Raissa Barbosa apareceu aos prantos em seu Instagram desabafando sobre a ordem de despejo repentina que recebeu do proprietário do apartamento em que vive em São Paulo.

Abalada, a ex-participante de A Fazenda 12 disse que tinha negociado o tempo que poderia ficar no imóvel, mas foi surpreendida com um novo acordo do dono do local.

“Antes de entrar no reality eu falei para o proprietário que eu ia ficar três meses fora, que ia transferir o dinheiro tudo bonitinho, direitinho para a conta dele. Se teria algum problema. E eu queria aumentar o contrato, porque tinha feito contrato só de quatro meses”, reclamou Raissa.

Ela disse ainda que o proprietário havia proposto que o contrato de locação fosse mensal, com renovação automática e que não haveria nenhum tipo de problema na negociação.

“Do nada, meia hora depois, ele me mandou mensagem dizendo que o outro proprietário pediu o apartamento. E eu achava que falava com o proprietário do apartamento, e depois eu descobri que não é dele. O proprietário pediu o apartamento e me deu pouquinhos dias pra sair. Eu não tenho como achar apartamento assim, em cima da hora”, contou a influenciadora chorando.

A vice-Miss Bumbum 2017 chegou a falar com a esposa do dono pedindo mais tempo e combinou com ela que poderia ficar até 10 de janeiro para ter tempo de encontrar outra casa. Mas, em seguida, recebeu um novo telefonema dizendo que se ela quisesse ficar até a data combinada teria que desembolsar R$ 5 mil.

“O aluguel do apartamento é quase esse valor. Ela quer que eu fique dez dias e pague esse absurdo. Eu tô achando que ela me conhece. Tô achando que eles querem me extorquir”, desabafou. “Não tem como eu procurar apartamento a essa altura do campeonato. Não existe isso! É final de ano, Réveillon.”

