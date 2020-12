Acreano Weverton iguala marca de Oberdan e entra no top 10 de goleiros

Goleiro chega a 58 partidas no Allianz Parque e iguala número do campeão mundial em 1951 no antigo Palestra Italia

O goleiro Weverton atingiu marca importante na noite da última quarta-feira (23), ao entrar em campo diante do América-MG. O arqueiro chegou aos 58 jogos no Allianz Parque e entrou no top 10 de goleiros que mais defenderam o clube em casa, igualando a marca do lendário goleiro Oberdan Cattani.

A nova marca atingida pelo atual titular da meta palmeirense iguala a marca do goleiro campeão mundial em 1951, Oberdan Cattani. Completam a lista: Valdir Joaquim de Moraes, que atuou nas décadas de 50 e 60, com 63 jogos; Nascimento, goleiro das décadas de 20 e 30, com 74 jogos; Fernando Prass, decisivo no título da Copa do Brasil de 2015, com 86 jogos; Primo, um dos primeiros goleiros a defender o clube nas décadas de 10 e 20, com 90 jogos; Sérgio, presente em umas das mais vitoriosas épocas da história alviverde, com 131 jogos; Leão, goleiro com mais jogos pelo clube, com 137 jogos; Velloso, multicampeão na década de 90, com 153 jogos; e Marcos, um dos maiores atletas da história do clube, lidera o ranking com 212 jogos em casa.

Desde 2018 no clube, Weverton atuou por 142 partidas e, recentemente, integrou a lista dos dez goleiros com mais jogos pelo Palmeiras em toda história.

O camisa 21 foi titular e peça fundamental na campanha do decacampeonato brasileiro em 2018. Também conquistou o título paulista de 2020 em cima do Corinthians, defendendo duas cobranças na decisão por pênaltis. Dos 142 jogos pelo Verdão, Weverton foi vazado em 92 oportunidades. O atleta acumula média de 0,64 gol sofrido por partida, atrás apenas de Benítez (0,54) e Gato Fernández (0,62) em toda a história do clube.

