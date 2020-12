Acreanos dançam ao som What Is Love e agitam internautas: “Queria tatuar esse vídeo”

"Entrei na onda também", disse Daniel Cruz ao postar o vídeo no Instagram; confira

Um vídeo no modelo reels produzido pelo fotógrafo acreano e digital influencer Daniel Cruz agitou o Instagram nesta semana;

Dançando ao som de What Is Love, o artista fez toda coreografia vestido de cownboy com o biomédico Eduardo Araújo e o atleta Alezy Lima.

“Entrei na onda também”, disse Daniel ao postar o vídeo.

Sucesso também no TikTok, a dança que já tem mais de 100 mil reproduções é alvo de muitas reações, compartilhamentos e comentários entre os internautas.

“Eu queria tatuar em mim esse vídeo”, brincou uma seguidora.

Confira:

