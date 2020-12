Acreanos enfrentam fila em busca do prêmio de R$ 300 milhões da Mega da Virada

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 15h (horário do Acre) desta quinta

Na manhã desta quinta-feira (31), último dia do ano de 2020, centenas de acreanos estão nas filas das casas lotéricas da Capital em busca de realizar a famosa ‘fézinha’ na Mega da Virada da Caixa Econômica.

Segundo a Caixa, o prêmio este ano pode chegar a R$ 300 milhões, um dos quatro maiores já pagos no sorteio das loterias.

No Centro da Capital, a fila estava fazendo volta na esquina da Rua Rui Barbosa com a Avenida Getúlio Vargas. De acordo com um funcionário público municipal, Maurício Da Costa, de 44 anos, o prêmio iria lhe ajudar a comprar sua primeira casa própria.

“Eu tenho 44 anos e até hoje não consegui comprar minha casa. Meu sonho e de minha família é esse. Eu não quero ganhar sozinho, quero dividir com outros da minha família para que eles realizem seus sonhos”, declarou.

Apostas

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 15h (horário do Acre) desta quinta-feira (31) nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Online e pelo app Loterias Caixa, disponível nas plataformas Android e iOS. Clientes da Caixa podem fazer suas apostas pelo Internet Banking Caixa.

O sorteio será realizado a partir das 18 horas (horário do Acre) h desta quinta (31) nos estúdios da TV Globo, em São Paulo. Será transmitido ao vivo pela Globo, SBT, Record, Band e Rede TV. Também será possível acompanhar pelas redes sociais das Loterias Caixa (Facebook e Youtube).

