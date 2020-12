Acusado de abusar de 3 crianças ameaça polícia com terçado e é atingido com tiros

Na última segunda-feira (07) o homem teria sido flagrado em atos libidinosos com as crianças

Nesta terça-feira (08), no munícipio de Mâncio Lima, policiais civis efetuaram dois tiros contra um homem suspeito de pedofilia. O suspeito resistiu a voz de prisão e em posse de um terçado ameaçou os policiais.

Testemunhas acusam o homem de abusar de meninas de 6, 7 e 13 anos. Ainda não foi confirmado o crime de estupro.

Na última segunda-feira (7) o homem teria sido flagrado em atos libidinosos com as crianças, no momento da ocorrência, estava presente também membros do Conselho Tutelar do munícipio.

O homem foi preso, porém, foi necessário leva-lo para o Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul.

Com informações do Juruá Online.

