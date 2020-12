Acusado de homicídio e tentativa, foragido de SP é preso no bairro Tucumã

A Policia Civil do Acre, cumpriu um mandado de prisão no bairro Tucumã de um homem, autor de um homicídio consumado e outro tentado, em São Bernardo do Campo (SP) no mês de novembro de 2020.

O trabalho investigativo revelou que o acusado, após a prática dos crimes, foragiu para Rio Branco e desde então ele estava foragido da justiça paulista.

A troca de informação entre as Polícias Civis de São Paulo e do Acre possibilitou que a polícia acreana chegasse ao paradeiro do foragido em menos de 24 horas da comunicação entre as polícias.

O investigado foi preso e conduzido à Delegacia de Flagrantes para procedimento praxe, onde ficará à disposição da justiça.

