Acusado de tentativa de homicídio em Feijó é preso em Santa Rosa do Purus

Ele foi transferido para Feijó no avião do Centro Integrado de Operações Aéreas

Um homem acusado de tentativa de homicídio e que era foragido da justiça estadual foi preso pela Polícia Civil em Santa Rosa do Purus.

Contra ele, havia um mandado de prisão pela acusação de tentativa de homicídio. Ele teria tentado matar um desafeto em Feijó e estava escondido em Santa Rosa, mas acabou preso.

Como no município não há unidade prisional para cumprimento de pena, ele foi transferido para Feijó no avião do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER) da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre.

