Adolescente de 16 anos mata servidor do TJAM a facadas, por causa de cachorro

O servidor morreu agonizando no local na frente da esposa

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde deste domingo (6), após ser suspeito de matar a facadas, o servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) Juscelino Nunes da Silva, de 48 anos, com várias facadas.

Segundo informações da polícia, Juscelino estava acompanhado de sua esposa quando um cachorro avançou sobre ele e o mordeu, para se defender ele chutou o animal. O dono do cachorro foi tomar satisfações e desferiu várias facadas na vítima. O servidor morreu agonizando no local na frente da esposa.

Na ocasião, o adolescente fugiu, mas foi apreendido posteriormente pela Delegacia Especializada em Apuração de Atos infracionais (Deaai), onde ficará a disposição da justiça.

