Adolescente perde controle de carro e derruba muro de casa de policial no Acre

Um acidente com danos materiais foi registrado na manhã de domingo (20), na rua João Antônio, no município de Xapuri, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, uma adolescente conduzia uma caminhonete Mitsubishi Triton L200 de cor branca, quando ao passar pela rua conhecida como Rua do IBAMA, perdeu o controle e derrubou o muro da residência de um policial aposentado.

A adolescente alegou à Polícia Militar que recebeu as chaves do veículo de um amigo que seria o filho da proprietária da caminhonete. O rapaz foi chamado na delegacia, negou a informação e disse que o carro tinha sido furtado. A Polícia Civil investiga o caso.

