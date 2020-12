Aleac debate orçamento do estado para 2021 em audiência pública remota

Participaram da sessão o governo do estado e o Ministério Público do Acre (MPAC)

A Comissão de Orçamento e Finanças (COF) da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) promoveu nesta quinta-feira (10) uma audiência pública remota para debater o orçamento do estado para o ano que vem. Participaram representantes do governo, do Ministério Público do Acre (MPAC) e do cadastro de reserva da Polícia Militar.

De autoria do Executivo, o projeto de lei do orçamento, que estima receita e fixa despesas para 2012, tem como relator o deputado estadual Chico Viga (Podemos), que preside a comissão.

O secretário de Planejamento e Gestão (Seplag), Ricardo Brandão, esteve na audiência e esclareceu as dúvidas dos parlamentes. Segundo ele, o orçamento é realista.

O gestor listou uma série de medidas que o governo tomará para enxugar os gastos públicos, como energia solar, diminuição das despesas com pessoal, devolução da gestão de água e esgoto da capital para a prefeitura, entre outras.

O secretário da Fazenda (Sefaz) Rômulo Grandidier também compareceu à reunião e apresentou as ações da pasta para a gestão da arrecadação de tributos.

Os deputados votarão o projeto de lei do orçamento nos próximos dias.

