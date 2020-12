Alunos do AM são premiados por projetos de conservação ambiental e de combate à violência sexual

Depois de três meses de uma jornada de missões, o Criativos da Escola, programa do Instituto Alana, apresenta os grupos premiados no Desafio 2020. Por conta da pandemia, a 6ª edição do Desafio Criativos da Escola foi adaptada para que os estudantes pudessem participar de missões, individuais e coletivas, à distância. Duas das iniciativas premiadas vieram do estado do Amazonas, representando a região norte do país na premiação.