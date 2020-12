AM: Mais de 300 bares e eventos são fechados por descumprirem medidas de prevenção à Covid-19

“São locais como chácaras, em áreas com estradas não asfaltadas, para dificultar o acesso, e galpões ou casas fechadas para parecer festa particular”, disse.Há duas semanas, um evento clandestino reuniu cerca de 2 mil pessoas em plena avenida Nathan Xavier, no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. Paredões de veículos parados no local atraíram a multidão, que tomou a rua, fechou o trânsito e subiu em ônibus do transporte coletivo. Foi necessário montar uma operação policial emergencial, com presença das tropas especiais da Polícia Militar. Assim que as equipes chegaram, a multidão de crianças e adolescentes correu pelas ruas do bairro.