Ana Maria Braga lamenta perda de mais um integrante da equipe ‘Mais Você’

“Desde que começou a pandemia e viemos gravar na minha casa, em São Paulo, a equipe foi reduzida. Os meninos que vieram ficaram muito próximos e participam do meu dia a dia. TomTom era um deles. Era um rapaz com olhar doce, quieto, fala mansa. Estava aqui ontem conosco e não voltou hoje. Saiu do trabalho, foi ao banco, ajudou uma senhora e morreu em decorrência de um infarto. A Família Mais Você está de luto”, disse a apresentadora, que para homenageá-lo deixou flores brancas na câmera que ele usava.

Enquanto essa notícia deixou a apresentadora abalada, outra a fez sorrir. Uma lembrança de fevereiro desse ano. Na retrospectiva do Mais Você, exibida nesta terça, 29, o casamento da apresentadora com o empresário francês Johnny Lucet foi mencionado pelo repórter Ivo Madoglio. Eles se casaram em 7/2, um mês antes de a pandemia começar, numa cerimônia intimista, na mansão da loira, em São Paulo. O casal se vestiu com as mesmas roupas que usava no dia em que se conheceu, e, como manda a tradição francesa, as alianças vieram com os nomes dos noivos gravados do lado de fora.