Ana Maria Braga pede para deixar Globo e substituta já foi escolhida pela emissora

Ana Maria Braga vai deixar o “Mais Você” no final de 2021, diz o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde é Sua”, de Sonia Abrão na RedeTV!, nesta quinta-feira (17). O Purepeople procurou a assessoria da apresentadora, mas não teve retorno até o fechamento da matéria. Os rumores de uma possível saída de Ana Maria da emissora carioca não são recentes; em maio circulou a notícia que o matinal, aquela altura um quadro do “Encontro” em virtude da pandemia do coronavírus iria sair do ar após 20 anos.

Ainda de acordo com Lo-Bianco, a Globo já definiu a suposta substituta de Ana, que pediu aposentadoria: Rita Lobo, atualmente no GNT, emissora na qual comanda o “Cozinha Prática”. A partir do ano que vem e até dezembro, a emissora carioca iria preparar a imagem de Rita para o público se acostumar com a possível nova dona das manhãs.

Vale lembrar que o “Mais Você” ficou temporariamente suspenso entre março a abril. Naquele mês, a atração passou a ser um segmento do programa de Fátima Bernardes, o que teria gerado um mal-estar com a jornalista. O matinal só voltou a ser atração solo em outubro, quando Ana Maria surgiu com o visual de sua estreia na Globo, em 1999.

2020 DE ANA MARIA BRAGA TEVE CASAMENTO E MORTE DE LOURO JOSÉ

A apresentadora vai guardar bons e maus momentos passados nesses 12 meses do ano que se encerra daqui a 14 dias. Logo após voltar de férias, Ana Maria anunciou um terceiro câncer no pulmão. O tratamento durou até abril quando a apresentadora revelou estar curada. “Quando terminei o PET scan, o pessoal que participou do exame de imagem, saiu aplaudindo. Comparando meu exame da primeira vez para ontem, sumiu tudo!”, vibrou.

Enquanto cuidava do tumor, a apresentadora oficializou união com o empresário francês Johnny Lucet em uma cerimônia bilíngue em sua fazenda. Em novembro, um duro golpe. Um infarto fulminante tirou a vida de Tom Veiga, o intérprete e manipulador do Louro José, aos 47 anos. A dupla tinha uma parceria de aproximadamente 25 anos e foi iniciada na Record TV no final da década de 1990.

“Ele era um filho amado esteve ao meu lado nos últimos 25 anos e que deu vida a uma ideia (…) Não estou perdendo só o Tom. Estou perdendo um grande amigo (…). Estou moída por dentro”, afirmou sem segurar as lágrimas na abertura do programa exibido um dia após o falecimento do ator. E nesta semana, Ana Maria voltou a mostrar o bom humor característico com revelações sobre vida pessoal e gostos durante um jogo na atração.

(por Guilherme Guidorizzi)

