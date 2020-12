Anitta apaixonada, Gabigol fora do Fla, Tatá grávida: previsões dos famosos para 2021

Ana Maria Braga pode ter muito trabalho e, por isso, precisa tomar cuidado com a ansiedade e a agitação

Os últimos doze meses podem não ter sido dos melhores nem para os famosos. Mas será que no ano que vem o cenário muda? Nosso time de especialistas de astrologia, numerologia, búzios e tarô aponta o que 2021 reserva para Fátima Bernardes, Alok, Gusttavo Lima, Anitta e outras celebridades.

Alok

Astrologia: O DJ pode viver um ano fértil e com muito aumento de trabalho. É preciso se cuidar para não chegar ao cansaço extremo.

Numerologia: Período bastante rico em termos criativos. Terá mais trabalho e maiores responsabilidades familiares.

Búzios: Profissionalmente, o ano será pleno e de muito sucesso. O lado empreendedor de Alok falará mais alto.

Tarô: Como aconteceu em 2020, o artista ainda pode enfrentar algumas crises em 2021. Melhor desacelerar para dar mais atenção à saúde da família.<SW>

Ana Maria Braga

Astrologia: A apresentadora pode ter muito trabalho e, por isso, precisa tomar cuidado com a ansiedade e a agitação.

Numerologia: Ana Maria pode tomar uma decisão que repercutirá no futuro. Ela também tem a chance de lançar algo novo, como um livro.

Búzios: Será um ano de melancolia e tristeza, o que deixa a apresentadora mexida. Ela terá que reunir forças e seguir em frente.

Tarô: A artista pode editar um livro. Na saúde, há possibilidade de passar por uma pequena cirurgia.

Anitta

Astrologia: A cantora pode viver um ano importante e interessante para exercitar o trabalho com parcerias.

Numerologia: A vida afetiva deve ganhar evidência, inclusive com possibilidade de gravidez. Poderá enfrentar briga na Justiça.

Búzios: A funkeira vai encarar mais um ano de brigas. Isso se repetirá até que ela entenda que precisa ceder para alcançar a paz que tanto procura.

Tarô: O próximo ano promete novos trabalhos internacionais. Uma paixão fulminante também pode acontecer.

Babu Santana

Astrologia: O próximo ano deve ser bastante sociável, com mais pessoas na vida do ator.

Numerologia: Pode ser um ano de mudanças significativas nos hábitos, a fim de superar problemas de saúde. Terá a oportunidade de viajar e de se mudar.

Búzios: No próximo ano, o artista tem que tomar cuidado para as oportunidades não escaparem.

Tarô: O ex-BBB deve se aproximar de algumas companhias para executar trabalhos de destaque profissionais. Ele precisará se dedicar mais à saúde.

Fátima Bernardes

Astrologia: A apresentadora pode ter muitas demandas profissionais. Por isso, não deve desviar a atenção da saúde.

Numerologia: Fátima precisará contar bastante com o apoio da família. O segundo semestre pode ser o mais delicado, pedindo descanso e cuidados com a saúde.

Búzios: Ela deverá manter o cuidado com a saúde e resolver dúvidas em relação aos sentimentos.

Tarô: Fátima, que enfrenta um câncer, deve ter uma recuperação rápida. O amor seguirá tranquilo.

Felipe Neto

Astrologia: Ano ótimo para novos ciclos. É um bom momento para expansão profissional do youtuber.

Numerologia: Uma grande conquista profissional poderá ser alcançada. Há, ainda, possibilidades de mudanças significativas.

Búzios: Mesmo com algumas pessoas fazendo de tudo para atrapalhar sua evolução, o influenciador só crescerá. Mas deve ter cuidado com o estresse e com o cansaço mental.<SW>

Tarô: Mudanças radicais podem acontecer, como morar em outro país. Felipe deve cuidar de sua segurança.

Gabigol

Astrologia: O excesso de atividades e responsabilidades pode sobrecarregar o corpo do jogador.

Numerologia: Tendência maior de lesões. No segundo trimestre, poderá encerrar seu ciclo no Flamengo e voltar a jogar fora do país.

Búzios: O craque precisará tomar cuidado com os exageros. Ele terá que demonstrar maturidade e controlar o ego inflamado.

Tarô: O jogador evolui, apesar das eventuais dificuldades do seu time, que também deve progredir em 2021. Ele não terá tempo para amar.

Grazi Massafera

Astrologia: A atriz pode viver mudanças profundas, crises emocionais, sexuais e até afetivas.

Numerologia: Grazi deve ter muito romance e trabalho no próximo ano. Fertilidade em alta.

Búzios: No amor, a artista deve ter cabeça firme para contornar os fracassos e acertos. Isso será necessário nos momentos de crise.

Tarô: Viagens nacionais e internacionais envolvendo novos trabalhos estão previstas. Porém, uma movimentação acima do normal pode trazer prejuízos à saúde.

Gusttavo Lima

Astrologia: O cantor pode se deparar com a oportunidade de buscar conhecimentos não convencionais para ampliar a carreira.

Numerologia: O sertanejo deve enfrentar uma briga judicial e um rompimento de contrato.

Búzios: Para não se sentir estagnado ou desprestigiado, o cantor deverá começar a pensar numa forma de se reciclar.

Tarô: O artista enfrentará muitos problemas em 2021. É importante que ele evite declarações polêmicas nas redes sociais.

Iza

Astrologia: No próximo ano, a cantora pode lidar com o excesso de atividades e de autocrítica.

Numerologia: Há a chance de que Iza pense em um novo contrato após uma divergência ou o fim de uma parceria. Ela terá novas oportunidades profissionais.

Búzios: A cantora deve ter cuidado com manias e teimosias para não perder o foco. Também poderá passar por uma pequena cirurgia.

Tarô: Iza pode ter que fazer escolhas importantes, como realizar uma longa turnê ou ser mãe.

Juliana Paes

Astrologia: Ótimo ano para Juliana materializar aquelas ideias que dependem de outras pessoas.

Numerologia: Ano voltado para busca espiritual. A atriz poderá, inclusive, se preparar mais profundamente para algum personagem que demandará muita entrega.

Búzios: Será um período de colocar em prática todo o aprendizado que conquistou ao lado de sua família durante a pandemia.

Tarô: A bela terá um ano repleto de sucesso. Vem aí um novo trabalho em novela e talvez uma minissérie.

Larissa Manoela

Astrologia: Pode surgir bastante insatisfação, vontade de mudar e de viver novas experiências.

Numerologia: Poderá sentir inspiração criativa maior e se abrir para novas experiências. Mudanças mais impactantes devem ocorrer.

Búzios: Será um ano estranho para a atriz. Larissa ficará perdida, sem saber o que fazer frente aos novos desafios profissionais. Mas ela conseguirá superar essas crises.

Tarô: A jovem pode contar com um ano próspero em todos os sentidos. O coração estará ocupado e feliz.

Luciano Huck

Astrologia: O apresentador terá a oportunidade de demonstrar originalidade no trabalho.

Numerologia: Luciano pode ter que lidar com alguma questão judicial em 2021.

Búzios: O ano pode não ser tão feliz. Uma nova lua de mel para adocicar seu casamento com Angélica e será muito bem-vinda. Seus projetos políticos, porém, não serão bem-sucedidos.

Tarô: Ele se canditará à presidência do Brasil? A resposta do tarô é: ainda não. Uma forte influência da mulher e principalmente da mãe farão Luciano balançar.

Ludmilla

Astrologia: Ludmilla vai precisar trabalhar com planejamento a longo prazo e ter mais flexibilidade para mudanças.

Numerologia: Há risco de mal-entendido e de algum problema de saúde. Segredos da família também podem vir à tona no novo ano que se aproxima.

Búzios: A cantora pode enfrentar um sério conflito na carreira, que será criticada. A crise deve respingar no seu relacionamento.

Tarô: Assuntos relacionados à compra e venda de imóveis estarão em evidência para a funkeira.

Luísa Sonza

Astrologia: A cantora pode viver um ano favorável a um mergulho profundo nos próprios medos.

Numerologia: Muito romance e novos projetos. Há possibilidade de gravidez, assim como maiores responsabilidades familiares.

Búzios: O jogo de búzios aponta muita calúnia e falsos testemunhos contra ela. Luisa, então, terá que procurar a espiritualidade.

Tarô: Casamento à vista e carreira decolando. A cantora estará ainda mais inspirada e deve faturar pesado com novas composições.

Marília Mendonça

Astrologia: Ano favorável para mudanças importantes na carreira.

Numerologia: A sertaneja pode diminuir o ritmo de trabalho em 2021, talvez por motivos de saúde. Precisará descansar mais. Pode se dedicar à atuação no exterior.

Búzios: Marilia terá a sensação de insatisfação na vida amorosa. Como trabalha com a emoção, isso refletirá no seu trabalho.

Tarô: Será um ano cheio de reviravoltas. Viagens, mudanças de casa, amores retornando, novas propostas de shows e sorte financeira.

Neymar

Astrologia: O jogador pode viver um ano muito especial, com projetos para ajudar outras pessoas.

Numerologia: O ano pode ser fértil para Neymar. Essa fertilidade pode se manifestar por meio de um jogo mais criativo e inspirado.

Búzios: Apesar de algumas turbulências, o atleta superará as dificuldades e voltará ao patamar ao qual sempre pertenceu no próximo ano.

Tarô: Talvez não seja o ano que Neymar pediu a Deus. Algumas perdas importantes estão previstas, bem como problemas de saúde.

Rafa Kalimann

Astrologia: Ano de intensidade emocional e mais paixão para a influenciadora.

Numerologia: O lado maternal pode estar bem forte. Rompimentos de parcerias e a busca por novos contratos podem ocorrer.

Búzios: Apesar de muito apegada à família e à sua terra natal, Rafa precisa se mudar o mais rápido possível para o Rio, para sua carreira crescer ainda mais.

Tarô: A ex-BBB receberá muitos convites e terá que conciliar as atividades da carreira. Um novo casamento pode estar a caminho.

Tatá Werneck

Astrologia: Em 2021, a atriz precisa tomar cuidado para não abraçar mais do que deve e pode.

Numerologia: O ano estará voltado para a família, inclusive com possibilidade de uma nova gravidez no segundo semestre.

Búzios: Sucesso pleno no trabalho e uma forte possibilidade de uma segunda gravidez, o que poderá gerar estresse em sua relação.

Tarô: O ano deve se mostrar tranquilo e ainda na vibe de curtir a maternidade. Talvez Tatá invista em projetos envolvendo animais.

Whindersson Nunes

Astrologia: Existe a tendência de instabilidade, mudança e transformação na rotina profissional.

Numerologia: Pode assinar um novo contrato. Há uma tendência para depressão no final do ano. O apoio de uma mulher será precioso.

Búzios: O ator poderá perder o prestígio já conquistado por causa de uma bobagem.

Tarô: Ano para assinar contratos, entretanto pode enfrentar mais uma depressão.

Xuxa

Astrologia Podem surgir novas oportunidades de negócios e até novas propostas de emprego.

Numerologia: Xuxa pode enfrentar um conflito acirrado com uma empresa e uma nova fase profissional poderá ser iniciada.

Búzios: Convites surgirão para os mais diversificados segmentos, mas a apresentadora precisará refletir muito antes de escolher.

Tarô: Ano de escolhas para a Rainha dos Baixinhos. É muito provável que feche com a Globo e estreie em breve na emissora.

*Com colaboração dos especialistas

Astrologia e numerologia: Personare

Búzios: Walter D’Oxaguiã

Tarô: Glória Britho

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários