Ao lado de Doria, Gladson oficializa aquisição da coronavac; vacinação no AC começa em janeiro

O governador Gladson Cameli (sem partido) anunciou nesta quarta-feira (9) ao lado do governador de São Paulo, João Doria e do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, que a Coronavac será a vacina adquirida pelo governo do Estado para imunização contra o vírus da Covid-19 no Acre.

O governador formalizou a solicitação de doses da vacina que estão sendo produzidas pelo Instituto Butantan. O governo de São Paulo disponibilizou, a estados brasileiros interessados, 4 milhões de doses.

O chefe do executivo estadual destacou que a previsão é que a imunização comece dia 25 de janeiro, após aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Nós estamos lutando para vencer a covid-19 e nossa maior prioridade é resguardar vidas. Se Deus quiser, em janeiro começaremos a imunizar”, declarou.

Cameli destacou que a imunização da população acreana se faz necessária devido ao Estado fazer fronteira com outros países, como Bolívia e Peru.

De acordo com informações divulgadas pelo governo, o Acre tem em caixa cerca de R$ 100 milhões para compra da vacina. Ao todo, deverão chegar mais de 360 mil doses da vacina no Acre.

Gladson frisou que no Acre, os profissionais de saúde serão os primeiros imunizados, já que eles têm o contato direto com os infectados pelo vírus que já matou mais de 750 pessoas desde março. “Essa é a oportunidade para que nossos profissionais da saúde sejam os primeiros imunizados”, finalizou.

