Ao lado de secretária, Ana Paula implanta “Maria da Penha vai à Escola e à Aldeia”

A primeira-dama do Acre, Ana Paula Cameli, com o governador Gladson Cameli e outras autoridades firmaram nesta segunda-feira (14), no Teatro Hélio Melo, um acordo para a implantação do projeto “Maria da Penha vai à Escola e à Aldeia”.

A ação, inicialmente, foi implantada em Brasília, em 2014, pelo Centro Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (CJM/TJDFT), a partir da ideia do juiz Ben-Hur Viza, que também participou do evento.

Com o objetivo de educar e orientar crianças nas escolas sobre possíveis situações de violência, incluindo a violência sexual, o projeto tem como base a capacitação de profissionais para a facilitação dos temas.

Ana Paula aproveitou a oportunidade para, além firmar o acordo, adaptá-lo para a população indígena, alterando-o para ‘Maria da Penha vai à Escola e à Aldeia’.

O Acre é um dos primeiros estados da região norte a implementar o projeto, que já é uma política nacional.

Representando o Governo Federal, a Secretária Nacional de Políticas para Mulheres, Cristiane Brito, também integrou o momento e abordou a importância de alcançar as mulheres que estão distantes dos centros onde as políticas públicas são executadas.

Ana Paula Cameli comemorou a assinatura e disse que é uma honra vivenciar o momento.

“Incrível. Temos um compromisso com a segurança e o bem estar de todas mulheres acreanas, inclusive as que estão mais distantes dos grandes centros”, finalizou.

