Após 30 anos, filho reencontra mãe e família biológica depois de postagem em rede social

Junto ao bebê, dentro da caixa, estava uma carta: “Boa noite. Estou invadindo a sua casa para lhe pedir que me acolha. Não tenho pai nem tenho mãe e por isso escolho vocês para serem os meus. Pois eu sei que vocês são carentes de carinho e eu também sou. Não escolhi dia e nem mês para nascer. Por força do destino, nasci faltando oito dias para o Natal e escolhi logo vocês para este presente maravilhoso”, diz o texto da carta.

Rodolpho conta que os pais adotivos sempre contaram para ele, desde pequeno, que ele era adotado.

“Eles diziam que o Papai Noel tinha me trazido de presente de Natal, que tinha batido no basculante, que meu pai tinha acordado e me pego junto com a minha vó. A medida que os anos foram passando, quando completei 10 anos, meus pais me falaram da carta”, diz o jornalista.