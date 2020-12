Após 800 anos, ‘Estrela de Natal’ se formará no céu e será visível em dezembro

“Ocorre uma vez a cada 20 anos ou mais, mas essa conjunção é excepcionalmente rara por causa de quão próximos os planetas parecerão estar um do outro. Você teria que voltar até pouco antes do amanhecer de 4 de março de 1226 para ver um alinhamento visível desse no céu noturno”, afirmou.

Os planetas estarão mais próximos no dia 21 de dezembro, mas a “Estrela do Natal” será visível de qualquer lugar do planeta por cerca de uma hora após o pôr do sol no hemisfério norte durante toda a quarta semana de dezembro.